Трамп заявил, что ждет визита Путина в США

Трамп заявил, что ожидает визита Путина в США и своей поездки в Россию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет визита российского лидера Владимира Путина в США. Об этом пишет РИА Новости.

«Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда», — сказал он.

Трамп добавил, что вероятно главная встреча двух лидеров по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится в Саудовской Аравии. О планах посетить Украину американский президент не сообщал.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине.