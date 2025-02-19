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Нидерланды высказались за возможное развертывании миротворцев на Украине

Парламент Нидерландов одобрил возможное развертывание миротворцев на Украине
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Unsplash

Палата представителей парламента Нидерландов выступила за возможное развертывание миротворцев на Украине в случае достижения перемирия. Об этом сообщает телеканал NOS.

В резолюции, одобренной большинством депутатов палаты, содержится призыв к правительству страны занять активную позицию по участию Нидерландов в «послевоенных миротворческих силах» на территории Украины.

В ходе дебатов лидер праворадикальной Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что не поддержит отправку войск на Украину. По словам политика, Нидерландам не нужно переоценивать угрозу со стороны России.

Окончательное решение о возможной отправке войск на Украину остается за правительством страны.

18 февраля председатель партии либеральных демократов Великобритании (ПЛД) Эд Дейви заявил о необходимости созыва парламента страны для обсуждения потенциальной отправки британских войск на Украину.

Ранее министр обороны Италии заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.

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