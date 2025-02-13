Трамп заявил о возможном прекращении огня на Украине в недалеком будущем

Трамп назвал достижимым в недалеком будущем перемирие на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможном прекращении огня на Украине в обозримой перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в какой-то момент, стороны, вероятно, придут в недалеком будущем к прекращению боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с Россией без участия украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп также отметил, что ждет российского президента в Вашингтоне. Путин же пригласил Трампа приехать в Москву. Однако главная встреча двух лидеров с наибольшей вероятностью пройдет в Саудовской Аравии.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Белом доме высоко оценили переговоры между Трампом и Путиным.