Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, беседа длилась почти полтора часа и охватывала различные темы, включая обмен. Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе для обсуждения ситуации в Украине.

Трамп также выступил за быстрое прекращение боевых действий, в то время как Путин акцентировал внимание на необходимости устранения коренных причин конфликта.

Кроме того, как отметил Песков, Трамп и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине.

Трамп, в свою очередь, заявил, что провел очень продуктивные переговоры с Владимиром Путиным.

О разговоре двух лидеров также сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов России и США.