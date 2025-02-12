Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пригласил Трампа в Москву

Песков: Путин пригласил Трампа в Москву
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, беседа длилась почти полтора часа и охватывала различные темы, включая обмен. Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе для обсуждения ситуации в Украине.

Трамп также выступил за быстрое прекращение боевых действий, в то время как Путин акцентировал внимание на необходимости устранения коренных причин конфликта.

Кроме того, как отметил Песков, Трамп и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине.

Трамп, в свою очередь, заявил, что провел очень продуктивные переговоры с Владимиром Путиным.

О разговоре двух лидеров также сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов России и США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами