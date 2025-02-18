Саудовский принц намерен рассказать Зеленскому о переговорах с представителями РФ и США

Bloomberg: саудовский принц Бен Салман расскажет Зеленскому о встрече с РФ и США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман планирует рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих разговорах с официальными лицами России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

Бен Салман провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Тем временем в Эр-Рияде прошла встреча Россия — США, которая была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Рубио допустил отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.