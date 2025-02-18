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Рубио допустил отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине

Госсекретарь США Рубио: с РФ могут снять часть санкций в случае мира на Украине
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

После урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Эр-Рияде, передает ТАСС.

«Все это является результатом данного конфликта [на Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что аналогичные решения могут принять и другие страны.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Россию представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Лавров рассказал о желании США и России объединять усилия в геополитике и экономике.

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