Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Эр-Рияде провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

«С.В. Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — сказано в сообщении.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и Лавров.

В МИД РФ заявили, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон.

Ранее Медведев прокомментировал отношения РФ и Саудовской Аравии.