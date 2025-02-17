Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кронпринц Саудовской Аравии провел переговоры с Рубио

SPA: саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио в Эр-Рияде
close
Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился в Эр-Рияде с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает местное агентство новостей SPA.

Агентство не приводит подробностей встречи. Перед этим госсекретарь США встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.

Как отметил саудовский МИД в социальной сети Х, Рубио и принц обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями о региональных и международных событиях.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, поскольку пока от американской стороны не назначен главный переговорщик. Ушаков также сообщил, что в ходе встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и Соединенными Штатами по украинскому кризису.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами