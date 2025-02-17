Кронпринц Саудовской Аравии провел переговоры с Рубио

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился в Эр-Рияде с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает местное агентство новостей SPA.

Агентство не приводит подробностей встречи. Перед этим госсекретарь США встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.

Как отметил саудовский МИД в социальной сети Х, Рубио и принц обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями о региональных и международных событиях.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, поскольку пока от американской стороны не назначен главный переговорщик. Ушаков также сообщил, что в ходе встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и Соединенными Штатами по украинскому кризису.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.