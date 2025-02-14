Захарова прокомментировала слухи о встречах Уиткоффа с представителями МИД РФ

Захарова заявила, что у нее нет данных о встречах Уиткоффа с дипломатами РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о встречах специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российскими дипломатами. Так она ответила журналистам на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

«Я могу сказать, что не располагаю информацией о том, что какие-либо встречи проходили в министерстве иностранных дел», — подчеркнула она.

По ее словам, в пресс-службе ведомства сообщили бы общественности о встрече Уиткоффа с представителями российского внешнеполитического ведомства.

11 февраля самолет Уиткоффа приземлился во Внуково.

12 февраля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее Макрон назвал действия Трампа «электрошоком».