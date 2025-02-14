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Макрон рассказал о влиянии политики Трампа на Европу

Макрон: первые решения Трампа на посту президента стали электрошоком для Европы
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URS FLUEELER/Reuters

Первые шаги Дональда Трампа после его возвращения на пост президента США стали электрошоком для Европы. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он считает, что внешняя встряска может помочь Евросоюзу перестроиться в соответствии с требованиями времени. По его мнению, Европе следует «ускориться и действовать».

Макрон добавил, что неопределенность может отрезвить ряд европейских стран, которые надеялись на сохранение «стратегической зависимости» от США. Он добавил, что стоит забыть о китайском рынке сбыта, российском газе и американском зонтике, который обеспечивал безопасность.

Президент Франции добавил, что Европе необходима полностью собственная интегрированная оборона, промышленность и техническая база.

До этого министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, комментируя переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что достичь долгосрочного мира на Украине не получится без участия в переговорах европейцев и украинцев.

Ранее глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире после его беседы с Путиным.

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