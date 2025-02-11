Самолет, принадлежащий члену команды Трампа, сел в Москве

Cамолет члена команды президента Соединенных Штатов Трампа Стивена Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные приложения Flightradar.

Согласно данным приложения, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10.00 во Внукове — самолет принадлежит инвестору Стивену Уиткоффу, который в новой администрации Трампа был назначен спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку. Неизвестно, был ли на борту Уиткофф или кто-либо другой из команды Трампа.

Уиткофф, по данным американских блогеров, которых цитирует канал, является одним из ближайших сторонников Трампа, который ответствен за заключение перемирия между ХАМАС и Израилем.

Несмотря на слухи, официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг, что Кремлю известно о визите кого-либо из представителей Трампа в Москву.

Ранее в МИД РФ заявили о смене вех в политике США после прихода к власти Дональда Трампа.