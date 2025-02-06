Кандидат в канцлеры Германии заявил о готовности говорить с Путиным

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о готовности в случае своей победы на выборах к контактам с президентом России Владимиром Путиным ради завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk.

«Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — сказал политик.

По его словам, сдерживание России остается ключевой задачей НАТО, для это требуется значительное повышение эффективности. В частности, Мерц отметил, что нужно упростить системы вооружения стран-членов альянса, которые сейчас слишком сложные и обходятся дорого; создать более унифицированные системы в Европе — по примеру того, как в европейских странах 17 различных боевых танков, у США — два.

Кроме того, нужно совместно заказывать и производить более крупные партии вооружений, для этого необходимо повысить расходы на оборону до 2%. Но, чтобы достигнуть таких показателей, Германии нужны от €30 млрд до €40 млрд в год, добавил Мерц.

Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Путин заявил журналистам, что он и Щольц после телефонного разговора «остались при своем».

Ранее в партии Шольца поддержали его потенциальный разговор с Путиным.