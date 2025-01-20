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В партии Шольца поддержали его потенциальный разговор с Путиным

Лидер СДПГ Мютцених поддержал потенциальный разговор Шольца с Путиным
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Reuters

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным и заявил, что канцлер Олаф Шольц также должен поддерживать контакты с российским лидером. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Я не хочу зависеть исключительно от Трампа, когда дело доходит до контактов с Путиным. Мы не должны зависеть от мнения или курса одного человека, которого осудил уголовный суд присяжных», — сказал Мютцених.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время последнего разговора Олафа Шольца с Путиным немецкий канцлер не сказал про Украину ничего, помимо ранее озвученных публичных заявлений.

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Позднее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс допустил визит Шольца в Москву с мирной миссией. Он при этом отметил, что такой ход канцлера был бы стратегически разумным в рамках предвыборной гонки.

Ранее Шольц оценил планы Трампа встретиться с Путиным.

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