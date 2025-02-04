В России узнали о проблемах в реализации заключенной между ХАМАС и Израилем сделки

Лавров: РФ получает сигналы о проблемах по соглашению между ХАМАС и Израилем

Россия получает сигналы о том, что при реализации соглашения о прекращении огня между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа возникают проблемы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По его словам, из правящих кругов Израиля раздаются посылы о том, что их не все устраивает в том, как ХАМАС выполнил свои обязательства по первому этапу соглашения.

Лавров добавил, что Израиль без каких-либо стеснений продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан.

3 февраля делегация ХАМАС посетила Москву.

Замглавы МИД России Михаил Богданов в разговоре с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком подчеркнул необходимость освобождения из плена гражданина РФ Александра Труфанова.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Александр Труфанов и Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Очередной обмен состоялся 1 февраля. ХАМАС передал представителям Красного Креста троих заложников, в ответ Израиль освободил 183 палестинских заключенных.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин не встречался с представителями ХАМАС.