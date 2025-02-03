Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с делегацией ХАМАС

Песков: встреча Путина с представителями ХАМАС в Москве не планируется
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи Владимира Путина с представителями ХАМАС во время визита делегации палестинского движения в Москву не запланировано.

«Нет, встречи не планируется», — сказал Песков журналистам.

Делегация ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком приедет в Москву 3 февраля.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия продолжает усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами