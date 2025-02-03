В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с делегацией ХАМАС

Песков: встреча Путина с представителями ХАМАС в Москве не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи Владимира Путина с представителями ХАМАС во время визита делегации палестинского движения в Москву не запланировано.

«Нет, встречи не планируется», — сказал Песков журналистам.

Делегация ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком приедет в Москву 3 февраля.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия продолжает усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.