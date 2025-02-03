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Замглавы МИД России и зампредседателя ХАМАС обсудили освобождение россиян

Богданов и представитель ХАМАС обсудили освобождение граждан РФ из плена в Газе
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Илья Питалев/РИА Новости

Замглавы МИД России Михаил Богданов в разговоре с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком подчеркнул необходимость освобождения из плена гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению МИД России, в ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Особое внимание было уделено необходимости увеличения объемов гуманитарной помощи для пострадавшего палестинского населения.

Кроме того, российская сторона подчеркнула важность выполнения ХАМАС своих обязательств по освобождению в приоритетном порядке российского гражданина Труфанова и других заложников, находящихся в секторе Газа.

3 февраля Марзук заявил, что ХАМАС освободит Труфанова из плена в ближайшее время. Он также сказал, что судьба уроженца Донбасса Максима Харкина будет решаться на втором этапе сделки с Израилем.

В понедельник делегация ХАМАС прибыла с визитом в Москву. Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия продолжает усилия по вызволению Труфанова и уроженца Донбасса Харкина из сектора Газа.

Ранее посол РФ в Израиле высказался об освобождении четырех израильтянок из Газы.

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