Израиль передал ХАМАС более 180 заключенных

Власти Израиля освободили 183 палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что часть освобожденных палестинцев доставили на Западный берег Иордана, а часть — в сектор Газа.

30 января из тюрем Израиля освободили 110 палестинских заключенных.

Утром 1 февраля ХАМАС отпустил трех израильских заложников. Представители Красного Креста сопроводили израильтян к месту дислокации военных Армии обороны Израиля и ШАБАК в секторе Газа, после чего они пересекли границу еврейского государства и направились в пункт первоначального приема.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее политолог допустил, что ХАМАС будет затягивать освобождение заложников.