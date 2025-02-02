Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник посетит Москву для переговоров

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро Мусой Абу-Марзуком в понедельник посетит Москву. Об этом РИА Новости рассказал источник в делегации.

По словам собеседника агентства, у ХАМАС запланированы переговоры в министерстве иностранных дел России.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия продолжает усилия по вызволению россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.