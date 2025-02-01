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ХАМАС отпустил еще одного израильского заложника

ЦАХАЛ: ХАМАС передал Красному Кресту третьего за день израильского заложника
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Mohammed Turabi/Global Look Press

Члены палестинского движения ХАМАС передали представителям Красного Креста третьего за день израильского заложника, удерживаемого в секторе Газа с октября 2023 года. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан еще один заложник», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что сейчас специалисты вместе с освобожденным человеком направляются к месту дислокации сил ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) в секторе Газа.

Утром 1 февраля палестинское движение отпустило двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса. Представители Красного Креста сопроводили людей к месту дислокации военных Армии обороны Израиля и ШАБАК в секторе Газа, после чего они пересекли границу еврейского государства и направились в пункт первоначального приема.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее из тюрем в Израиле освободили 110 палестинских заключенных.

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