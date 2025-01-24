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В Госдуме призвали Трампа обратить внимание на Зеленского

Слуцкий: Трамп должен призвать Зеленского снять все препятствия для сделок с РФ
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Heiko Becker/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен обратить внимание на Владимира Зеленского и призвать снять все препятствия для сделок, а не сыпать угрозами в адрес РФ по поводу переговоров об урегулировании на Украине. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Трамп должен не к России взывать и сыпать угрозами по поводу переговоров по Украине. А, действительно, призывать режим Зеленского снять все препятствия для всех сделок, как выражается американский лидер», — заявил собеседник агентства.

Слуцкий добавил, что Россия готова к переговорам и никогда от них не отказывалась. Однако российская сторона согласна только на устойчивый мир, а также устранение первопричин и юридические гарантии невозобновления конфликта, заключил парламентарий.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время российский лидер напомнил, что Зеленский до этого издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

Путин также подчеркнул, что Россия всегда была открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог.

Накануне Трамп заявил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором заявлялось, что угрозы президента США о введении новых санкций против РФ в случае отказа начать переговоры с Украиной оказались пустыми. В качестве подтверждения своих слов издание указало факт того, что российские войска обладают достаточным количеством ресурсов для развития своих успехов на фронте.

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.

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