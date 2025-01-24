«Я бы встретился немедленно». Трамп ждет разговора с Путиным

Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным «немедленно», чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине. Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 23 января, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». Кроме того, он выразил желание работать над сокращением ядерного оружия совместно с Россией и Китаем.

Трамп неоднократно заявлял, что он заключит сделку между Россией и Украиной в ближайшее время. Его советники теперь признают, что это может занять месяцы.

«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне», — заявил Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«И это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения миллионов жизней, которые тратятся впустую… Это бойня. И мы действительно должны остановить эту войну», — повторил президент США.

Трамп сообщил участникам Давоса, что усилия США по достижению мирного урегулирования «уже ведутся», но не привел никаких подробностей.

Выступая позднее в тот же день в Белом доме, Трамп заявил журналистам, что готов встретиться с Путиным «как можно скорее».

«Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы постараемся сделать это как можно скорее. Я бы встретился немедленно», — заявил Трамп.

«Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя», — сказал президент США (цитата по Reuters).

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему, что готов заключить сделку о прекращении конфликта.

Ранее на этой неделе Трамп пригрозил ввести «высокие санкции» против России и пошлины на импорт оттуда, если Москва не достигнет соглашения с Киевом.

В Давосе президент США заявил, что в качестве давления на Москву может снизить стоимость нефти, поскольку «если цена снизится, война между Россией и Украиной немедленно закончится».

На вопрос, считает ли он, что вооруженный конфликт на Украине закончится к тому времени, как форум вернется в Давос через год, Трамп ответил: «Ну, вам придется спросить об этом Россию. Украина готова заключить сделку» (цитата по Politico).

«Надеюсь, Китай поможет нам»

В Давосе же Трамп также заявил собравшимся, что хочет работать над сокращением ядерного оружия, добавив, что, по его мнению, Россия и Китай могли бы поддержать сокращение своего собственного ядерного арсенала.

«Мы хотели бы увидеть денуклеаризацию.

И я скажу вам, что президенту Путину очень понравилась идея значительного сокращения ядерных вооружений.

И я думаю, что мы бы убедили остальной мир последовать нашему примеру, и Китай тоже присоединился бы к нам», — заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, одним из ключевых союзников России, и попросил его оказать влияние на Путина, чтобы тот пошел на переговоры.

«Надеюсь, Китай поможет нам остановить войну. У них есть большая власть над этой ситуацией, и мы будем работать с ними. Я упомянул об этом во время нашего телефонного разговора с председателем Си, и надеюсь, мы сможем работать вместе и остановить это», — рассказал Трамп.