Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

Путин допустил встречу и спокойный разговор с Трампом
close
White House/Flickr.com/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что готов к спокойному диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что возможность диалога зависит от решений Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным «немедленно», чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине. Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Позднее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине связан с победой Байдена на прошлых выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами