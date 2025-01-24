Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

Российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что готов к спокойному диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что возможность диалога зависит от решений Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным «немедленно», чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине. Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Позднее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине связан с победой Байдена на прошлых выборах.