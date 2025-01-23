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На Западе раскритиковали угрозу Трампа ввести санкции против России

Западные СМИ назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против РФ
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Ряд западных СМИ назвали сомнительной угрозу президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции в отношении Российской Федерации в случае продолжения конфликта на Украине.

CNN отметил, что позиция американского лидера была жестче по отношению к России, чем этого можно было ожидать. Он был слишком резок, сконцентрировавшись на нанесенном РФ экономическом ущербе.

Агентство Bloomberg допустило, что администрация Трампа может ввести мощные санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Это уже одобрил будущий министр финансов Скотт Бессент.

Бессент отмечал, что введенных администрацией Джо Байдена санкций недостаточно, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной.

22 января Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Ранее Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

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