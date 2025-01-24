Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине

Путин: Россия готова к совместным с США переговорам по украинской проблематике

Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы видим заявления действующего президента США о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты», — сказал он.

В то же время Путин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в США назвали сомнительной угрозу Трампа ввести санкции против России.