Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против РФ в случае отказа начать переговоры с Украиной оказались пустыми, так как российские войска обладают достаточным количеством ресурсов для развития своих успехов на фронте. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи выразили уверенность, что ультиматума нового американского лидера недостаточно, чтобы заставить Москву «отойти от своих основных требований». По словам обозревателей, в настоящее время Вооруженные силы РФ продолжают «одерживать верх» над украинскими формированиями и продвигаются все ближе к их логистическим центрам.

22 января Трамп призвал российские власти заключить соглашение о прекращении украинского конфликта, пригрозив в случае отказа ввести новые санкции в отношении РФ. Как сказал глава государства, Вашингтон может ввести «высокие налоги и пошлины на все» поставляемые Москвой товары.

Позже президент США признался, что в реальности не хотел бы вводить санкции против РФ. Но, по его мнению, иного способа заставить российское руководство быстро урегулировать кризис не существует.

Ранее в Государственной думе РФ назвали «работой на публику» ультиматум Трампа по Украине.