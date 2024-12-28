Путин и Токаев обменялись соболезнованиями во время телефонного разговора

Путин и Токаев по телефону обменялись соболезнованиями в связи с ЧП в Актау

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в казахстанском Актау. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там также заявили, что обе стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей случившегося, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из РФ, Азербайджана и Бразилии.

«Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», — отметили в пресс-службе.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По его словам, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

На следующий день Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время переговоров с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России. Он добавил, что сформирована международная группа экспертов для расследования авиакатастрофы.

Ранее в Кремле рассказали об уголовном деле по крушению самолета в Актау.