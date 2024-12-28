В Кремле рассказали об уголовном деле по крушению самолета в Актау

СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности после падения самолета в Актау

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения в казахстанском Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

«Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты», — добавили в Кремле.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с коллегами из РФ расследуют авиакатастрофу.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.