Эксперт оценил перспективы массовых протестов в Сирии

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада ликвидировали шестерых представителей новой власти, относящихся к группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (организация признана в РФ террористической и запрещена).

По словам эксперта, протесты алавитов (представителей религиозного меньшинства — ответвления шиитского ислама, к которому принадлежит экс-президент Башар Асад) в Сирии вызваны отсутствием чувства безопасности. Новым властям республики, возможно, удастся подавить недовольства, однако, если население Тартуса и Латакии, где проходят акции, поддержит Иран, нестабильность в регионе может усилиться, считает он.

«Общественные недовольства так и не приобрели институциональной структуры. У людей нет конкретного лидера. Столкновения с силовиками происходят стихийно. Если алавитам удастся выстроить какую-либо организацию, способную говорить от их имени, шансы на успех значительно возрастут», — сказал Лямин.

Как сообщает Associated Press (AP), бойцы ХТШ были ликвидированы при попытке арестовать бывшего чиновника правительства Асада, обвиняемого в выдаче произвольных решений в отношении тысяч заключенных.

Известно также, что алавиты провели акции протеста вдоль побережья Сирии, в городе Хомс и сельской местности Хама, требуя освободить солдат бывшей сирийской армии, попавших в плен к ХТШ.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо в Сирии. В результате они заняли город Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск.

Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позднее стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в Сирии христиане вышли на протесты из-за сожжения рождественской ели.