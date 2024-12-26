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Сторонники Асада выступили против новых властей Сирии

AP: сторонники Асада ликвидировали шестерых представителей новой власти Сирии
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада ликвидировали шестерых представителей новой власти, принадлежащих к группировке «Хайат Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что бойцы ХТШ (организация признана в РФ террористической и запрещена) были ликвидированы при попытке арестовать бывшего чиновника правительства Асада, обвиняемого в выдаче произвольных решений в отношении тысяч заключенных.

По данным агентства, после падения режима Асада в качестве актов мести также произошли расправы над десятками местных жителей, в основном над представителями меньшинств алавитской общины — ответвления шиитского ислама, к которому принадлежит экс-президент.

Известно также, что алавиты провели акции протеста вдоль побережья Сирии, в городе Хомс и сельской местности Хама, требуя освободить солдат бывшей сирийской армии, попавших в плен к ХТШ.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что сторонники Асада ликвидировали 14 полицейских в пригороде Тартуса.

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