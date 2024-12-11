Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать про участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в переговорах о судьбе Башара Асада и его эвакуации из Сирии.

«Вчера задавали этот вопрос. Мне нечего добавить к тому, что ранее было сказано», — заключил Песков.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис призвал серьезно отнестись к предупреждениям главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва может нанести удар, в том числе по Вашингтону, если США продолжат эскалацию конфликта.