Экс-подполковник ВС США призвал серьезно отнестись к словам Лаврова

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис призвал серьезно отнестись к предупреждениям главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва может нанести удар, в том числе по Вашингтону, если США продолжат эскалацию конфликта. Об этом экс-военный заявил в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт напомнил, что Лавров сделал свое заявление в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Дэвис назвал его одним из самых впечатляющих заявлений и призвал каждого услышать его. Экс-подполковник также указал на комментарии о том, что его и Карлсона обвиняют в якобы проплаченной Кремлем позиции.

«Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США», — подчеркнул Дэвис.

Эксперт также добавил, что подобное мышление ставит США в опасное положение.

Интервью руководителя МИД РФ Карлсона было опубликовано в ночь на 6 декабря. Беседа длилась 80 минут. В ходе интервью Лавров рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Кроме того, он прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами, а также поделился мнением о избранном президенте США Дональде Трампе и о ситуации в Сирии.

Менее чем за час интервью Лаврова в социальной сети Х набрало свыше миллиона просмотров. При этом большинство пользователей соцсети в комментариях поддержали позицию главы МИД России, назвали его «умным и рассудительным», а также «самым аутентичным государственным деятелем в мире».

Ранее в Пентагоне призвали Трампа к противостоянию с Россией.