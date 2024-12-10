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Небензя пошутил о ХТШ

Постпред РФ в ООН Небензя предложил США информацию о главе ХТШ за $10 млн

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Al Jazeera English/YouTube

Постпред РФ в ООН Василий Небензя предложил предоставить США информацию о главе «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) Абу Мухаммеде аль-Джулани за $10 млн. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что на сайте Госдепартамента США до сих пор значится информация об аль-Джулани как о лидере террористической группировки, за помощь в задержании которого предлагается вознаграждение в размере $10 млн.

«Я сказал американцам: дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти», — пошутил дипломат.

8 декабря телеканал Al Arabiya сообщал, что глава «Хайят Тахрир аш-Шам» аль-Джулани прибыл в Дамаск.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее Небензя назвал «проблемой» террористический статус ХТШ.

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