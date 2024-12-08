В Дамаск прибыл глава антиправительственных сил

В столицу Сирии Дамаск прибыл возглавляющий группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани, передает Al Arabiya.

«Командующий военными операциями Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани. — «Газета.Ru») прибыл в Дамаск», — передает телеканал.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как передало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России сообщили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее житель Дамаска рассказал об обстановке после прихода мятежников.