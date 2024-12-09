США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике

Американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме заверил, что во время переходного периода в Сирии США поддержат страны-соседи республики.

По словам политика, речь идет в том числе об Иордании, Ираке, Израиле и Ливане.

«Это историческая возможность для народа Сирии, который долгое время страдал, построить лучшее будущее», — отметил президент США.

Он добавил, что именно Вашингтону удалось изменить баланс сил на Ближнем Востоке, в то время как Москве и Тегерану не удалось оказать помощь экс-президенту Сирии Башару Асаду.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Он получил убежище в Москве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ узнали о возможной передаче Израилю двух российских объектов в Сирии.