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Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля

Нетаньяху: Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля

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Ronen Zvulun/Reuters

Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. Об этом в ходе пресс-конференции заявил израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время «все понимают важность контроля израильской стороны над этими высотами, а не над их подножьем.

«Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность», — продолжил глава кабмина.

Он также сказал, что прекращение власти Башара Асада в Сирии якобы стало прямым следствием ударов, которые Израиль наносил по ливанскому шиитскому движению «Хезболла» и Ирану.

«Мы меняем облик Ближнего Востока», — отметил политик.

Он добавил, что Израиль «хочет увидеть другую Сирию и протягивает руку тем, кто хочет жить в мире».

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.

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