В Госдепе рассказали о роли США в свержении Асада

Свержение президента Сирии Башара Асада — это следствие политики Соединенных Штатов. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, его цитирует РИА Новости.

«Подход к сирийскому вопросу был разработан на последних этапах администрации президента США Барака Обамы и сохранялся до последних дней. В итоге это привело к ситуации, в которой мы находимся сейчас», — сказал он.

По словам Миллера, к падению режима Асада привели усилия нынешней администрации США по ослаблению его главных сторонников — Российской Федерации, Ирана и группировки «Хезболла».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее Эрдоган сделал заявление о дальнейшей судьбе Сирии.