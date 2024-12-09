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Эрдоган сделал заявление о дальнейшей судьбе Сирии

Эрдоган назвал соблюдение территориальной целостности Сирии главным условием

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие. Об этом он заявил во время обращения к нации, пишет РИА Новости.

Эрдоган заявил, что с приходом к власти оппозиции в Сирии начался светлый период.

«Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак», — сказал он.

Турецкий лидер отметил, что дальнейшую судьбу Сирии должны решать граждане страны.

Незадолго до этого Эрдоган обвинил президента Сирии Башара Асада в том, что тот бежал из своей страны, оставив ее в руинах. Он добавил, что Анкара выступала «за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге.

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