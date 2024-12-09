Стало известно, кому оппозиция в Сирии поручила сформировать правительство

Оппозиционные силы Сирии намерены уполномочить Мохаммада Башира сформировать правительство на переходный период. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Башир с января 2024 года является главой «правительства спасения», сформированного силами оппозиции в Идлибе.

В понедельник французская газета Le Figaro сообщала, что экс-премьер Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в течение переходного периода.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее представитель оппозиции в Сирии высказался о связях с Россией.