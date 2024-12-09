Стало известно, кто возглавит правительство Сирии переходного периода

Экс-прембер Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в течение переходного периода. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Хиджаб занимал пост премьера Сирии в 2012 году.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Источник ТАСС в Кремле сообщал, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что в официальном графике Владимира Путина пока нет встречи с прибывшим в Москву Асадом.

Ранее в Сирии заявили, что дальнейшая судьба страны будет зависеть от нового командования.