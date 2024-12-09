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Австрия приостанавливает предоставление убежища сирийцам

В Австрии приостановят все процедуры предоставления убежища гражданам Сирии

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В Австрии будут приостановлены все процедуры предоставления убежища гражданам Сирии. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, в 2024 году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев, в связи с этим несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения.

Рассмотрение заявок на убежище от сирийцев также приостановили в Германии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном.

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