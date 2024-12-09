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Власти Германии приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев

Spiegel: в ФРГ приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев

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Kerstin Joensson/AP

Власти Германии приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от сирийцев, сообщает Spiegel.

По данным издания, заявки рассматривает федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF). Как отметил представитель ведомства, ситуация в Сирии остается неясной и развитие дальнейших событий предсказать сложно.

Как пишут авторы публикации, решение властей касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища, а также около 46 000 первоначальных заявок.

До этого совет Парламентской ассамблеи ОДКБ призвал международное сообщество принять меры по содействию стабилизации обстановки в Сирии.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после переворота в стране. Дипломат подчеркнул, что высоко оценивает конструктивный подход Ирана и России, которые призывают к политическому урегулированию ситуации в стране. По его словам, в Анкаре также рассчитывают на то, что народ Сирии самостоятельно определит свое будущее.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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