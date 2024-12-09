Власти Германии приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев

Власти Германии приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от сирийцев, сообщает Spiegel.

По данным издания, заявки рассматривает федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF). Как отметил представитель ведомства, ситуация в Сирии остается неясной и развитие дальнейших событий предсказать сложно.

Как пишут авторы публикации, решение властей касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища, а также около 46 000 первоначальных заявок.

До этого совет Парламентской ассамблеи ОДКБ призвал международное сообщество принять меры по содействию стабилизации обстановки в Сирии.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после переворота в стране. Дипломат подчеркнул, что высоко оценивает конструктивный подход Ирана и России, которые призывают к политическому урегулированию ситуации в стране. По его словам, в Анкаре также рассчитывают на то, что народ Сирии самостоятельно определит свое будущее.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.