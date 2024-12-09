В посольстве Сирии в Белоруссии сняли госфлаг

Государственный флаг Сирии сняли с флагштока на здании посольства в Минске. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Пока флагшток на территории посольства пустует. Обстановка в районе посольства Сирии в Минске спокойная, отметил корреспондент.

В этот же день посольство Сирии установило над своим зданием в Москве флаг оппозиции. Старый государственный флаг Сирии имеет красно-бело-черные полосы, а также две зеленые звезды. Теперь на здании посольства появилось зелено-бело-черное полотнище с тремя красными звездами.

Также новый флаг уже повесили на здания сирийских посольств в Испании, Саудовской Аравии и Греции.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

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