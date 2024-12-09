Над зданием посольства Сирии в Москве появился флаг оппозиции

Посольство Сирии установило над своим зданием в Москве флаг оппозиции. Об этом сообщил источник ТАСС.

Государственный флаг Сирии имеет красно-бело-черные полосы, а также две зеленые звезды. Теперь на здании посольства появилось зелено-бело-черное полотнище с тремя красными звездами.

Накануне флаг Сирии сняли с посольства в российской столице. Новый флаг уже повесили на здания сирийских посольств в Испании, Саудовской Аравии и Греции.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.