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Шольц до разговора с Путиным поговорил с Зеленским

Шольц до телефонного разговора с Путиным созванивался с Зеленским

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Global Look Press/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц до разговора с президентом России Владимиром Путиным созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

В правительстве Германии также добавили, что канцлер планирует позвонить Зеленскому и после разговора с российским лидером.

Вечером 15 ноября немецкая газета Suddeutsche Zeitung писала, что Шольц поговорил с Путиным по телефону впервые за два года. Позже официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что разговор политиков состоялся.

По его словам, во время беседы Шольц призвал Москву к переговорам с Киевом «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Канцлер также заявил о «незыблемой решимости» ФРГ оказывать поддержку Украине «так долго, сколько потребуется». Кроме того, Шольц призвал лидера России прекратить конфликт и «вывести войска».

11 ноября Шольц сообщил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит скоро. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отмечал, что Россия не получала сигналов от ФРГ о готовности Шольца к переговорам.

Ранее лидер оппозиции Германии заявил, что Шольц «не от мира сего».

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