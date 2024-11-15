SZ: Шольц созвонился с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Журналисты обратили внимание, что это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента почти за два года.

«Разговор произошел после долгой подготовки», — говорится в публикации.

О том, что Шольц собирается в пятницу, 15 ноября, провести телефонный разговор с Путиным, несколькими часами ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник. А днем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российский президент в этот день проведет несколько международных переговоров.

11 ноября Шольц сообщил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит скоро. Песков тогда отмечал, что Россия не получала сигналов от ФРГ о готовности Шольца к переговорам.

Ранее Шольц отказался поддерживать Украину в ущерб интересам Германии.