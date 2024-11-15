Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SZ: Шольц созвонился с Путиным

Suddeutsche Zeitung: Шольц поговорил с Путиным по телефону впервые за два года

close
РИА Новости/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Журналисты обратили внимание, что это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента почти за два года.

«Разговор произошел после долгой подготовки», — говорится в публикации.

О том, что Шольц собирается в пятницу, 15 ноября, провести телефонный разговор с Путиным, несколькими часами ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник. А днем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российский президент в этот день проведет несколько международных переговоров.

11 ноября Шольц сообщил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит скоро. Песков тогда отмечал, что Россия не получала сигналов от ФРГ о готовности Шольца к переговорам.

Ранее Шольц отказался поддерживать Украину в ущерб интересам Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами