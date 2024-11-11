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В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина с Шольцем

Песков: Россия не получала сигналов от ФРГ о готовности Шольца к переговорам

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Global Look Press

Кремль не получал от немецких властей сигналов о намерении канцлера Олафа Шольца провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Шольца о том, что скоро настанет время для диалога с российским лидером.

«Совсем недавно, на Валдайском форуме, президент повторил, что остается открыт для контактов, для переговоров. Какой-либо подготовки (к разговору с Шольцем — прим. ред.) не ведется, сигналов мы не получали. На «Валдае» Путин сказал, что Шольц и (президент Франции Эммануэль) Макрон сами ушли со связи», — сообщил Песков.

О том, что скоро настанет «подходящее время» для разговора с Путиным, Шольц заявил 10 ноября. Он добавил, что такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении долгого времени.

По данным Reuters, Шольц уже провел переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, во время беседы Шольц «подчеркнул готовность германского правительства продолжить десятилетия успешного сотрудничества двух стран». Политики также «договорились вместе работать над возвращением мира в Европе».

Ранее сообщалось, что Шольц предложил «финляндизировать» Украину.

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