Лидер оппозиции Германии заявил, что Шольц «не от мира сего»

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал политику Олафа Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил его в расколе страны. Об этом сообщает Tagesschau.

По мнению Мерца, высказывания немецкого лидера «не от мира сего».

«Вы живете в своем собственном космосе. Вы разделяете страну. Именно вы ответственны за эти противоречия и раскол», – сказал Мерц, обращаясь к канцлеру.

По его словам, Шольц пытается «наглым и безрассудным способом еще раз продлить свое пребывание в должности канцлера исключительно ради партийного тактического превосходства» Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.