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Шольц в телефонном разговоре с Путиным призвал к переговорам с Украиной

Шольц в беседе с Путиным призвал к переговорам с Киевом для достижения мира

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Global Look Press/РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом за почти два года телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал последнего к переговорам с Украиной. Информацию о разговоре политиков подтвердил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По словам Хебештрайта, во время беседы Шольц призвал Москву к переговорам с Киевом «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Канцлер также заявил о «незыблемой решимости» ФРГ оказывать поддержку Украине «так долго, сколько потребуется». Кроме того, Шольц призвал лидера России прекратить конфликт и «вывести войска».

Изначально о разговоре Шольца с Путиным сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung. По данным издания, звонок состоялся «после долгой подготовки».

10 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных Киеву вооружений и предоставить украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.

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