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Шольц: время для разговора с Путиным придет скоро

Шольц сообщил, что подходящее время для разговора с Путиным придет скоро

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в интервью каналу ARD, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным наступит скоро.

Немецкий политик много раз допускал общение с российским лидером по телефону, когда настанет «подходящее время». В интервью у него спросили, когда будет такой момент.

«Скоро», — заявил канцлер.

Он добавил, что такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении долгого времени.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии написала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером. При этом в сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт отмечал, что Шольц может поговорить с Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого. На этом фоне глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в нежелании говорить с Шольцем по телефону. 16 октября канцлер выразил готовность обсудить с президентом РФ урегулирование конфликта на Украине. При этом Шольц сказал, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

Ранее Вучича упрекнули в том, что он не поздравил Путина с днем рождения из страха.

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