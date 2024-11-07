Путин назвал условие для добрососедских отношений между РФ и Украиной

Добрососедские отношения между Россией и Украиной невозможны без нейтралитета Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Если нейтралитета не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. Это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам Российской Федерации», — сказал российский лидер.

Если не будет создано базовых условий для нормализации отношений между странами, то ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию, чего России хотелось бы избежать, подчеркнул Путин.

Также на заседании клуба глава государства заявил, что Украине нужно не перемирие «на полчаса или полгода», а условия для долгосрочного урегулирования ситуации. Также он отметил, что русский и украинский народы продолжают оставаться братскими, несмотря на сегодняшние трагические события.

До этого Путин сказал, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

Президент России 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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